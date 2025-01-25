Фіцо хоче закріпити в конституції існування двох статей: "Ніхто не буде вертольотом чи лебедем"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про наміри закріпити в конституції країни існування двох статей.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Фіцо наводить Denník N.

Фіцо також анонсував низку інших конституційних ініціатив.

"Ніхто тут не буде вертольотом, лебедем, котом або ведмедем. Тут буде або чоловік, або жінка", – сказав він в інтерв'ю STVR.

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Крім того, Фіцо хоче записати в конституції, що суверенітет Словаччини завжди застосовується в морально-етичних питаннях.

Словацький прем’єр також хоче вирішити питання усиновлення дітей – щоб, згідно з конституцією, усиновити їх могло тільки подружжя, вдівець або вдова в разі смерті усиновителя, або, у винятковому випадку і після рішення суду, одна людина.

Четверта пропозиція полягає в тому, що освітня програма повинна базуватися на принципах конституції.

"Якщо в Конституції сказано, що шлюб – це унікальний союз чоловіка і жінки, то в школах не можуть вчити нічому іншому", – зауважив Фіцо.

Нагадаємо, у грудні нинішній президент США Дональд Трамп заявив, що боротиметься з "гендерним божевіллям".

Крім того, після своєї інавгурації він підписав указ, який скасовує положення, що дозволяло трансгендерним військовослужбовцям служити в армії.