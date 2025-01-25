Фицо хочет закрепить в конституции существование двух полов: "Никто не будет вертолетом или лебедем"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерениях закрепить в конституции страны существование двух полов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Фицо приводит Denník N.

Фицо также анонсировал ряд других конституционных инициатив.

"Никто здесь не будет вертолетом, лебедем, котом или медведем. Здесь будет либо мужчина, либо женщина", – сказал он в интервью STVR.

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Кроме того, Фицо хочет записать в конституции, что суверенитет Словакии всегда применяется в морально-этических вопросах.

Словацкий премьер также хочет решить вопрос усыновления детей – чтобы, согласно конституции, усыновить их могли только супруги, вдовец или вдова в случае смерти усыновителя, или, в исключительном случае и после решения суда, один человек.

Четвертое предложение заключается в том, что образовательная программа должна базироваться на принципах конституции.

"Если в Конституции сказано, что брак – это уникальный союз мужчины и женщины, то в школах не могут учить ничему другому", – отметил Фицо.

Напомним, в декабре нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что будет бороться с "гендерным безумием".

Кроме того, после своей инаугурации он подписал указ, отменяющий положение, которое позволяло трансгендерным военнослужащим служить в армии.