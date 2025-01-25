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Фицо хочет закрепить в конституции существование двух полов: "Никто не будет вертолетом или лебедем"

Новости — Суббота, 25 января 2025, 19:09 — Ирина Кутелева

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерениях закрепить в конституции страны существование двух полов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Фицо приводит Denník N

Фицо также анонсировал ряд других конституционных инициатив.

"Никто здесь не будет вертолетом, лебедем, котом или медведем. Здесь будет либо мужчина, либо женщина", – сказал он в интервью STVR.

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Кроме того, Фицо хочет записать в конституции, что суверенитет Словакии всегда применяется в морально-этических вопросах.

Словацкий премьер также хочет решить вопрос усыновления детей – чтобы, согласно конституции, усыновить их могли только супруги, вдовец или вдова в случае смерти усыновителя, или, в исключительном случае и после решения суда, один человек.

Четвертое предложение заключается в том, что образовательная программа должна базироваться на принципах конституции.

"Если в Конституции сказано, что брак – это уникальный союз мужчины и женщины, то в школах не могут учить ничему другому", – отметил Фицо.

Напомним, в декабре нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что будет бороться с "гендерным безумием".

Кроме того, после своей инаугурации он подписал указ, отменяющий положение, которое позволяло трансгендерным военнослужащим служить в армии.

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Словакия Фицо
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