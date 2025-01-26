Лукашенко каже, що його критики "обрали" сидіти в тюрмі

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, проголосувавши на президентських "виборах" у неділю, заявив, що деякі з його політичних опонентів самі "обрали" сидіти у в’язниці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Zerkalo.

Лукашенко у неділю провів довгу пресконференцію, на якій його запитали, як голосування може бути вільним і чесним, враховуючи, що всі основні опозиційні діячі перебувають у в'язниці або втекли з країни.

"Хтось вибрав в'язницю, хтось вигнання. Ми ж нікого не виганяли з країни. І більше того, ми відкрили країну. Ми не злопам'ятні люди, ми не злобливі", – сказав білоруський лідер.

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Лукашенко заявив, що в Білорусі нікому не заважають висловлювати свою думку, але, за його словами, до в'язниці потрапляють люди, які порушили закон.

Він наголосив, що "той, хто порушив закон, буде сидіти", але навіть у виправних установах, на думку Лукашенка, ув'язненим "рот не затикають".

Лукашенко також заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента, які відбуваються 26 січня.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас називає президентські "вибори" у Білорусі наругою над демократією та не визнає легітимності Лукашенка.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, Лукашенко не є легітимним президентом Білорусі, і не буде вважатися таким після так званих "виборів"