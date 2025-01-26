Лукашенко говорит, что его критики "выбрали" сидеть в тюрьме

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, проголосовав на президентских "выборах" в воскресенье, заявил, что некоторые из его политических оппонентов сами "выбрали" сидеть в тюрьме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Zerkalo.

Лукашенко в воскресенье провел длинную пресс-конференцию, на которой его спросили, как голосование может быть свободным и честным, учитывая, что все основные оппозиционные деятели находятся в тюрьме или сбежали из страны.

"Кто-то выбрал тюрьму, кто-то изгнание. Мы же никого не изгоняли из страны. И более того, мы открыли страну. Мы не злопамятные люди, мы не злобные", – сказал белорусский лидер.

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Лукашенко заявил, что в Беларуси никому не мешают высказывать свое мнение, но, по его словам, в тюрьму попадают люди, которые нарушили закон.

Он подчеркнул, что "тот, кто нарушил закон, будет сидеть", но даже в исправительных учреждениях, по мнению Лукашенко, заключенным "рот не затыкают".

Лукашенко также заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента, которые проходят 26 января.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас называет президентские "выборы" в Беларуси надругательством над демократией и не признает легитимности Лукашенко.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси, и не будет считаться таковым после так называемых "выборов"