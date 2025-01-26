Білоруси протестували у Варшаві, бо не мають справжніх виборів вдома
Новини — Неділя, 26 січня 2025, 18:08 —
У Варшаві в середу відбувся масовий мітинг білорусів, які протестували проти відсутності справжніх виборів у Білорусі, насильства та репресій у рідній країні.
Про це повідомило видання "Наша Ніва", пише "Європейська правда".
Протест відбувся у день проведення президентських "виборів", на яких Лукашенко переобирається на сьомий термін. Опівдні учасники зустрілися на площі Трьох Хрестів, а потім пройшли маршем повз пам’ятник Копернику до Замкової площі.
Учасники ходи розгорнули 330-метровий біло-червоно-білий прапор.
Колону очолили Світлана Тихановська, Павло Латушко та інші лідери білоруського опозиційного руху.
Тихановська зазначила, що те, що сьогодні відбувається в Білорусі, є фарсом і імітацією.
"Це не вибори, а "спецвиборча операція" з незаконного утримання влади Лукашенком", – заявила Світлана Тихановська.
Вона зазначила, що Євросоюз, США і 37 країн ОБСЄ не визнали нинішні "вибори". Заяви про невизнання були зроблені ще до дня голосування.
Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.
Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.
А пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував господар.