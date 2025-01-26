Білоруси протестували у Варшаві, бо не мають справжніх виборів вдома

У Варшаві в середу відбувся масовий мітинг білорусів, які протестували проти відсутності справжніх виборів у Білорусі, насильства та репресій у рідній країні.

Про це повідомило видання "Наша Ніва", пише "Європейська правда".

Протест відбувся у день проведення президентських "виборів", на яких Лукашенко переобирається на сьомий термін. Опівдні учасники зустрілися на площі Трьох Хрестів, а потім пройшли маршем повз пам’ятник Копернику до Замкової площі.

Учасники ходи розгорнули 330-метровий біло-червоно-білий прапор.

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Колону очолили Світлана Тихановська, Павло Латушко та інші лідери білоруського опозиційного руху.

Тихановська зазначила, що те, що сьогодні відбувається в Білорусі, є фарсом і імітацією.

"Це не вибори, а "спецвиборча операція" з незаконного утримання влади Лукашенком", – заявила Світлана Тихановська.

Вона зазначила, що Євросоюз, США і 37 країн ОБСЄ не визнали нинішні "вибори". Заяви про невизнання були зроблені ще до дня голосування.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.

Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.

А пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував господар.