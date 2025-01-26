Белорусы протестовали в Варшаве, потому что не имеют настоящих выборов дома
Новости — Воскресенье, 26 января 2025, 18:08 —
В Варшаве в среду состоялся массовый митинг белорусов, которые протестовали против отсутствия настоящих выборов в Беларуси, насилия и репрессий в родной стране.
Об этом сообщило издание "Наша Нива", пишет "Европейская правда".
Протест состоялся в день проведения президентских "выборов", на которых Лукашенко переизбирается на седьмой срок. В полдень участники встретились на площади Трех Крестов, а затем прошли маршем мимо памятника Копернику до Замковой площади.
Участники шествия развернули 330-метровый бело-красно-белый флаг.
Колонну возглавили Светлана Тихановская, Павел Латушко и другие лидеры белорусского оппозиционного движения.
Тихановская отметила, что то, что сегодня происходит в Беларуси, является фарсом и имитацией.
"Это не выборы, а "специзбирательная операция" по незаконному удержанию власти Лукашенко", – заявила Светлана Тихановская.
Она отметила, что Евросоюз, США и 37 стран ОБСЕ не признали нынешние "выборы". Заявления о непризнании были сделаны еще до дня голосования.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в совместном заявлении объявили о фиктивности "выборов" президента Беларуси 26 января.
Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.
А пес Лукашенко надзюрил на участок, где голосовал хозяин.