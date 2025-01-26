Белорусы протестовали в Варшаве, потому что не имеют настоящих выборов дома

В Варшаве в среду состоялся массовый митинг белорусов, которые протестовали против отсутствия настоящих выборов в Беларуси, насилия и репрессий в родной стране.

Об этом сообщило издание "Наша Нива", пишет "Европейская правда".

Протест состоялся в день проведения президентских "выборов", на которых Лукашенко переизбирается на седьмой срок. В полдень участники встретились на площади Трех Крестов, а затем прошли маршем мимо памятника Копернику до Замковой площади.

Участники шествия развернули 330-метровый бело-красно-белый флаг.

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Колонну возглавили Светлана Тихановская, Павел Латушко и другие лидеры белорусского оппозиционного движения.

Тихановская отметила, что то, что сегодня происходит в Беларуси, является фарсом и имитацией.

"Это не выборы, а "специзбирательная операция" по незаконному удержанию власти Лукашенко", – заявила Светлана Тихановская.

Она отметила, что Евросоюз, США и 37 стран ОБСЕ не признали нынешние "выборы". Заявления о непризнании были сделаны еще до дня голосования.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в совместном заявлении объявили о фиктивности "выборов" президента Беларуси 26 января.

Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.

А пес Лукашенко надзюрил на участок, где голосовал хозяин.