Сійярто пояснив, за якої умови Угорщина проголосує за продовження санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про "грандіозний провал" санкцій проти РФ, а також висунув умову для схвалення продовження антиросійських обмежувальних заходів ще на пів року.

Про це угорський міністр написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Угорський міністр дав зрозуміти, що буде готовий проголосувати за продовження санкцій у понеділок, якщо Єврокомісія дасть Будапешту "гарантію дій" у разі енергетичної небезпеки в майбутньому.

"Наш голос вирішить те, чи дасть Європейська комісія гарантію, що в майбутньому вона діятиме в усіх випадках, коли енергетичній безпеці країн-членів ЄС загрожує небезпека з-за меж Європейського Союзу", – заявив міністр, не уточнивши, який вигляд повинна мати така гарантія.

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Сійярто також поскаржився, що санкції проти РФ "завдали величезної шкоди Європі", зокрема Угорщині.

За словами очільника МЗС Угорщини, угорській економіці було завдано збитків у розмірі 19 млрд євро.

"Паралельно Україна продовжує робити кроки, що загрожують енергетичній безпеці Угорщини (і Центральної Європи). Так більше тривати не може! Як і те, що Єврокомісія повинна перестати представляти інтереси не країн-членів ЄС, а країни-кандидата України", – написав він.

Станом на п’ятницю було відомо, що Угорщина все ще не дає згоди на продовження санкцій, проте європейські дипломати твердо налаштовані, що рішення знайдуть.

За неофіційними даними, Угорщина може піти на поступку, якщо "проштовхне" спільну заяву стосовно енергетичної безпеки.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі "надурити угорців" у питанні газу та закликав ЄС змусити Київ "відкрити вентилі".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо Орбан заблокує продовження санкцій, то засвідчить, що "грає у команді Путіна".