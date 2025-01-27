Сийярто объяснил, при каком условии Венгрия проголосует за продление санкций против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о "грандиозном провале" санкций против РФ, а также выдвинул условие для одобрения продления антироссийских ограничительных мер еще на полгода.

Об этом венгерский министр написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Венгерский министр дал понять, что будет готов проголосовать за продление санкций в понедельник, если Еврокомиссия даст Будапешту "гарантию действий" в случае энергетической опасности в будущем.

"Наш голос решит то, даст ли Европейская комиссия гарантию, что в будущем она будет действовать во всех случаях, когда энергетической безопасности стран-членов ЕС угрожает опасность из-за пределов Европейского Союза", – заявил министр, не уточнив, какой вид должна иметь такая гарантия.

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Сийярто также пожаловался, что санкции против РФ "нанесли огромный ущерб Европе", в частности Венгрии.

Сийярто жалуется, что санкции против РФ "нанесли огромный ущерб Европе", в частности Венгрии.

По словам главы МИД Венгрии, венгерской экономике был нанесен ущерб в размере 19 млрд евро.

"Параллельно Украина продолжает делать шаги, угрожающие энергетической безопасности Венгрии (и Центральной Европы). Так больше продолжаться не может! Как и то, что Еврокомиссия должна перестать представлять интересы не стран-членов ЕС, а страны-кандидата Украины", – написал он.

По состоянию на пятницу было известно, что Венгрия все еще не дает согласия на продление санкций, однако европейские дипломаты твердо настроены, что решение найдут.

По неофициальным данным, Венгрия может пойти на уступку, если "протолкнет" совместное заявление по энергетической безопасности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке "обмануть венгров" в вопросе газа и призвал ЕС заставить Киев "открыть вентили".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что если Орбан заблокирует продление санкций, то покажет, что "играет в команде Путина".