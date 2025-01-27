Глава МЗС Литви про "вибори" Лукашенка: право не народжується з беззаконня

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис, коментуючи підсумки так званих "виборів президента" в Білорусі, зазначив, що народ країни має право жити у вільній країні та демократично обирати своїх лідерів.

Заяву Будриса наводить пресслужба литовського зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Міністр наголосив, що Литва й надалі підтримуватиме білоруське суспільство в його зусиллях щодо досягнення цього.

"Право не народжується з беззаконня", – сказав глава литовської дипломатії.

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Він нагадав, що ще 2020 року ЄС відмовився визнати результати президентських виборів, тому немає жодних підстав називати події нинішньої неділі в Білорусі "виборами".

"Із серпня 2020 року хватка режиму ще більше посилилася, владні структури постійно і систематично застосовують насильство проти громадянського суспільства, ЗМІ та опозиції. Поневолена Лукашенком Білорусь стала театром військових дій Росії і робить прямий внесок в агресію проти України", – заявив міністр.

Він наголосив на необхідності продовження політики невизнання та ізоляції режиму Лукашенка й посилення режиму санкцій.

За словами Будриса, важливо зосередитися на притягненні режиму Лукашенка до відповідальності за злочини проти людяності.

Як відомо, ЦВК Білорусі намалювала Лукашенку майже 87% голосів.

Нагадаємо, у ЄС заявили про фіктивність і нелегітимність "виборів" президента Білорусі 26 січня. Заяву від імені усіх 27 країн не вдалося узгодити через опір Угорщини – за даними ЗМІ, вона лишилась єдиною блокуючою країною після того, як Словаччина все ж підтримала заяву.

Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.