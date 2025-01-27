Глава МИД Литвы о "выборах" Лукашенко: право не рождается из беззакония

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, комментируя итоги так называемых "выборов президента" в Беларуси, отметил, что народ страны имеет право жить в свободной стране и демократически выбирать своих лидеров.

Заявление Будриса приводит пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что Литва и в дальнейшем будет поддерживать белорусское общество в его усилиях по достижению этого.

"Право не рождается из беззакония", – сказал глава литовской дипломатии.

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Он напомнил, что еще в 2020 году ЕС отказался признать результаты президентских выборов, поэтому нет никаких оснований называть события нынешнего воскресенья в Беларуси "выборами".

"С августа 2020 года хватка режима еще больше усилилась, властные структуры постоянно и систематически применяют насилие против гражданского общества, СМИ и оппозиции. Порабощенная Лукашенко Беларусь стала театром военных действий России и вносит прямой вклад в агрессию против Украины", – заявил министр.

Он отметил необходимость продолжения политики непризнания и изоляции режима Лукашенко и усиления режима санкций.

По словам Будриса, важно сосредоточиться на привлечении режима Лукашенко к ответственности за преступления против человечности.

Как известно, ЦИК Беларуси нарисовала Лукашенко почти 87% голосов.

Напомним, в ЕС заявили о фиктивности и нелегитимности "выборов" президента Беларуси 26 января. Заявление от имени всех 27 стран не удалось согласовать из-за сопротивления Венгрии – по данным СМИ, она осталась единственной блокирующей страной после того, как Словакия все же поддержала заявление.

Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.