МЗС про "вибори" в Білорусі: політичне шоу однієї людини

Міністерство закордонних справ назвало фарсом так звані "президентські вибори", які організував режим Александра Лукашенка в Білорусі 26 січня, та заявило, що не вважає їх легітимними.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві МЗС.

Зовнішньополітичне відомство України наголосило, що результат "президентських виборів" був заздалегідь відомий ще з початку електоральної кампанії.

"Важко назвати такі вибори чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на політичні репресії в Білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а самі вибори перетворили на політичне шоу однієї людини", – додали в МЗС.

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Там наголосили, що не можуть вважати легітимними вибори в умовах "повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ".

"Це фарс", – ідеться в заяві.

МЗС приєдналось до заяви Європейської служби зовнішніх справ щодо результатів "виборів" у Білорусі та висловило підтримку білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни у своїй країні.

"Переконані, що демократична та суверенна Білорусь, у якій народ, а не одна людина визначатиме майбутнє, буде фактором довгострокової стабільності в нашому регіоні, а не співучасником війни Росії проти України.

Як відомо, центральна виборча комісія Білорусі намалювала Лукашенку майже 87% голосів.

Європейський Союз, Австралія, Велика Британія, Канада і Нова Зеландія у спільній заяві відмовились визнавати "вибори" президента Білорусі 26 січня вільними та справедливими.