МИД о "выборах" в Беларуси: политическое шоу одного человека

Министерство иностранных дел назвало фарсом так называемые "президентские выборы", которые организовал режим Александра Лукашенко в Беларуси 26 января, и заявило, что не считает их легитимными.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство Украины отметило, что результат "президентских выборов" был заранее известен еще с начала электоральной кампании.

"Трудно назвать такие выборы честными, прозрачными и демократическими, в частности учитывая политические репрессии в Беларуси, которые лишили избирателей любого альтернативного выбора, а сами выборы превратили в политическое шоу одного человека", – добавили в МИД.

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Там подчеркнули, что не могут считать легитимными выборы в условиях "полного административного контроля и политических преследований, отсутствия реальной политической конкуренции, притеснений свободы слова и отсутствия неподконтрольных властям СМИ".

"Это фарс", – говорится в заявлении.

МИД присоединился к заявлению Европейской службы внешних дел по результатам "выборов" в Беларуси и выразил поддержку белорусам, которые продолжают бороться за демократические изменения в своей стране.

"Убеждены, что демократическая и суверенная Беларусь, в которой народ, а не один человек будет определять будущее, будет фактором долгосрочной стабильности в нашем регионе, а не соучастником войны России против Украины.

Как известно, центральная избирательная комиссия Беларуси нарисовала Лукашенко почти 87% голосов.

Европейский Союз, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия в совместном заявлении отказались признавать "выборы" президента Беларуси 26 января свободными и справедливыми.