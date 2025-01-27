Вучич заявил, что готов выполнить одно из требований антиправительственных протестов

Президент Сербии Александар Вучич заявил о готовности подписать решение о помиловании от уголовного преследования для участников последних протестов против его власти.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует портал N1.

Говоря о требованиях студентов-протестующих, в частности о снятии обвинений с арестованных и задержанных на акциях протеста, Вучич заявил, что готов подписать помилование.

"Тринадцать студентов и преподавателей были привлечены к уголовной ответственности, и в отношении всех 13 планируется, что будет принято решение о помиловании", – заявил сербский президент.

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Он уточнил, что сделает это самое позднее в среду, 29 января.

По словам Вучича, также прокуратура Сербии возбудила уголовные дела против 37 человек за нападения на студентов и преподавателей, из них 26 – в столице Белграде.

Студенты ряда государственных университетов Сербии последние недели блокируют занятия и организовывают протесты в связи с обвалом бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, который унес жизни 15 человек.

Они требуют обнародования всех документов, касающихся реконструкции вокзала, уголовного преследования чиновников, ответственных за катастрофу, а также освобождения задержанных протестующих.

На фоне протестов Вучич ранее обратился к оппозиции с просьбой потребовать проведения так называемого консультативного референдума, чтобы определить, какую поддержку он имеет среди граждан.

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