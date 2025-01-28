Науседа впевнений, що збитки за пошкодження кабелів у Балтійському морі мають відшкодувати винні

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що втрати внаслідок руйнування об'єктів інфраструктури повинні бути відшкодовані тими, хто їх спричинив, після того, як у неділю, 26 січня, в Балтійському морі був пошкоджений ще один підводний кабель.

Про це він сказав журналістам у вівторок, 28 січня, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Науседа заявив, що немає різниці, свідомо чи несвідомо була завдана шкода.

"Ці збитки повинні бути компенсовані, а наслідки прийняті тими, хто їх завдав. Тут вже не має вирішального значення, свідомо чи несвідомо вони завдають шкоди, збитки в будь-якому випадку величезні", – сказав він.

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Литовський президент акцентував, що бачить зусилля НАТО з реагування на інциденти в Балтійському морі. Як відомо, у січні Альянс розпочав нову спостережну місію "Балтійський вартовий", спрямовану на запобігання спробам нападу на підводну інфраструктуру в регіоні.

"І патрулювання, і рішучі дії наших колег як у Фінляндії, так і в Швеції, де були перехоплені кораблі, розпочаті розслідування і передбачені кримінальні переслідування, дають нам надію на те, що ми створимо необхідне стримування, і що бажання повторювати такі операції відповідно зменшиться", – додав Науседа.

Як відомо, шведська прокуратура в неділю 26 січня ввечері оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

У центрі уваги розслідування опинився балкер Vezhen, який пройшов повз оптоволоконний кабель о 00:45 за Гринвічем у неділю, 26 січня.

Шведська прокуратура видала ордер на затримання судна в Балтійському морі. У понеділок, 27 січня, представники шведської влади піднялися на борт арештованого судна.