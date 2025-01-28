Науседа уверен, что ущерб за повреждение кабелей в Балтийском море должны возместить виновные

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что потери в результате разрушения объектов инфраструктуры должны быть возмещены теми, кто их вызвал, после того, как в воскресенье, 26 января, в Балтийском море был поврежден еще один подводный кабель.

Об этом он сказал журналистам во вторник, 28 января, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа заявил, что нет разницы, умышленно или неумышленно был нанесен ущерб.

"Эти убытки должны быть компенсированы, а последствия приняты теми, кто их нанес. Здесь уже не имеет решающего значения, сознательно или бессознательно они наносят ущерб, ущерб в любом случае огромный", – сказал он.

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Литовский президент акцентировал, что видит усилия НАТО по реагированию на инциденты в Балтийском море. Как известно, в январе Альянс начал новую наблюдательную миссию "Балтийский часовой", направленную на предотвращение попыток нападения на подводную инфраструктуру в регионе.

"И патрулирование, и решительные действия наших коллег как в Финляндии, так и в Швеции, где были перехвачены корабли, начаты расследования и предусмотрены уголовные преследования, дают нам надежду на то, что мы создадим необходимое сдерживание, и что желание повторять такие операции соответственно уменьшится", – добавил Науседа.

Как известно, шведская прокуратура в воскресенье 26 января вечером объявила о начале расследования из-за возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию со шведским островом Готланд.

В центре внимания расследования оказался балкер Vezhen, который прошел мимо оптоволоконного кабеля в 00:45 по Гринвичу в воскресенье, 26 января.

Шведская прокуратура выдала ордер на задержание судна в Балтийском море. В понедельник, 27 января, представители шведских властей поднялись на борт арестованного судна.