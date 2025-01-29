Зеленський відповів Фіцо: за газ з РФ треба платити не тільки грошима, а й незалежністю

Президент України Володимир Зеленський відповів словацькому прем’єру Роберту Фіцо, який напередодні назвав його ворогом за відмову транзитувати російський газ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав в X (Twitter).

Коментуючи останні критичні заяви Фіцо, український президент нагадав про рішення Дональда Трампа, яке може значно збільшити експорт американського СПГ, особливо в Європу.

"За американський СПГ потрібно платити грошима, а за російський газ доводиться платити ще й незалежністю та суверенітетом. Багато хто в Європі вже пройшов через це і вважав за краще зберегти свою незалежність і суверенітет. Але тільки не пан Фіцо", – зазначив він.

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За словами Зеленського той факт, що Фіцо "обирає Москву, а не США та інших партнерів", є його помилкою.

"Усі в Європі мають думати про довгострокову перспективу і розвивати відносини, які зміцнюють наші країни", – додав він.

Нагадаємо, 28 січня Фіцо назвав Зеленського "ворогом" Словаччини, продовживши таким чином заочну дискусію про транзит російського газу через Україну.

Він продовжив свою агресивну риторику в бік України після того, як вона з початку 2025 року припинила транзит газу з Росії.

Своєю чергою в МЗС України порадили Фіцо "подивитись у дзеркало" і не шукати ворогів за кордоном.

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