Зеленский ответил Фицо: за газ из РФ надо платить не только деньгами, но и независимостью

Президент Украины Владимир Зеленский ответил словацкому премьеру Роберту Фицо, который накануне назвал его врагом за отказ транзитировать российский газ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал в X (Twitter).

Комментируя последние критические заявления Фицо, украинский президент напомнил о решении Дональда Трампа, которое может значительно увеличить экспорт американского СПГ, особенно в Европу.

"За американский СПГ нужно платить деньгами, а за российский газ приходится платить еще и независимостью и суверенитетом. Многие в Европе уже прошли через это и предпочли сохранить свою независимость и суверенитет. Но только не господин Фицо", – отметил он.

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По словам Зеленского тот факт, что Фицо "выбирает Москву, а не США и других партнеров", является его ошибкой.

"Все в Европе должны думать о долгосрочной перспективе и развивать отношения, которые укрепляют наши страны", – добавил он.

Напомним, 28 января Фицо назвал Зеленского "врагом" Словакии, продолжив таким образом заочную дискуссию о транзите российского газа через Украину.

Он продолжил свою агрессивную риторику в сторону Украины после того, как она с начала 2025 года прекратила транзит газа из России.

В свою очередь в украинском МИД посоветовали Фицо "посмотреть в зеркало" и не искать врагов за границей.