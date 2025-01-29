Шольц назвав огидною підтримку Маском ультраправих в Європі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко розкритикував підтримку американським мільярдером Ілоном Маском правих партій Європи, назвавши її "дійсно огидною".

Про це німецький канцлер сказав під час передвиборчого заходу у Берліні, його цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шольца, дії Маска перешкоджають демократії в Євросоюзі.

"Новим є те, що він (Маск. – Ред.) втручається у справи правих політиків по всій Європі. І це справді огидно і не сприяє розвитку демократії в усьому Європейському Союзі", – зазначив він.

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Коментуючи заяви Маска на заході ультраправої "Альтернативи для Німеччини" про те, що Німеччина "занадто багато уваги приділяє минулій провині", Шольц сказав, що ставиться до цього "вкрай критично".

Він додав, що його країна продовжить нести відповідальність за те, що було скоєно нацистами в минулому.

Шольц наголосив, що Німеччина вдячна США за те, що вони звільнили її від нацистів і допомогли їй знову стати демократією.

"Саме тому я так розлючений тим, що Ілон Маск вступається за ультраправих", – сказав очільник німецького уряду.

Нещодавно президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, коментуючи слова Маска, заявив, що "відповідальність не має кінця".

А перед тим польський прем'єр Дональд Туск зазначав, що заяви американського мільярдера "звучали надто знайомо і зловісно" – особливо "за кілька годин до річниці визволення Освенцима".