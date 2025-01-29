Шольц назвал отвратительной поддержку Маском ультраправых в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц резко раскритиковал поддержку американским миллиардером Илоном Маском правых партий Европы, назвав ее "действительно отвратительной".

Об этом немецкий канцлер сказал во время предвыборного мероприятия в Берлине, его цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Шольца, действия Маска препятствуют демократии в Евросоюзе.

"Новым является то, что он (Маск – Ред.) вмешивается в дела правых политиков по всей Европе. И это действительно отвратительно и не способствует развитию демократии во всем Европейском союзе", – отметил он.

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Комментируя заявления Маска на мероприятии ультраправой "Альтернативы для Германии" о том, что Германия "слишком много внимания уделяет прошлой вине", Шольц сказал, что относится к этому "крайне критично".

Он добавил, что его страна продолжит нести ответственность за то, что было совершено нацистами в прошлом.

Шольц подчеркнул, что Германия благодарна США за то, что они освободили ее от нацистов и помогли ей снова стать демократией.

"Именно поэтому я так разъярен тем, что Илон Маск вступается за ультраправых", – сказал глава немецкого правительства.

Недавно президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, комментируя слова Маска, заявил, что "ответственность не имеет конца".

А перед тем польский премьер Дональд Туск отмечал, что заявления американского миллиардера "звучали слишком знакомо и зловеще" – особенно "за несколько часов до годовщины освобождения Освенцима".