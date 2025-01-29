Німецькі "Зелені" виключили участь у коаліції, якщо консерватори співпрацюватимуть з "АдН"

Лідерка "Зелених" у німецькому парламенті Катаріна Дрьоге закликала опозиційний Християнсько-демократичний союз (ХДС) змінити курс перед голосуванням щодо вимог про надання притулку, щоб зберегти можливість створення коаліції з "Зеленими" як теоретичної опції після федеральних виборів.

Про це вона сказала в ефірі програми Frühstart на телеканалі NTV, передає "Європейська правда".

Дрьоге заявила, що ХДС не повинен співпрацювати з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" ("АдН"), якщо потенційно хотів би утворити коаліцію з "Зеленими" після виборів.

"ХДС зараз на хибному шляху, і він повинен повернути назад", – сказала Дрьоге.

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У середу ХДС хоче поставити на голосування дві пропозиції щодо резолюцій, пов'язаних з міграцією, які не є обов'язковими для виконання урядом. Їх ухвалення можливе завдяки голосам ультраправих.

СДПН і "Зелені" попереджають, що вимога не приймати всіх мігрантів на зовнішніх кордонах Німеччини суперечить Основному закону і праву ЄС, а також ставить під загрозу згуртованість Європейського Союзу.

Раніше кандидат на посаду канцлера від "Зелених" Роберт Габек терміново попередив ХДС, що він не повинен "загравати з "АдН".

"Фрідріх Мерц в цей час перебуває в процесі формування більшості з "АдН", з оголошеними ворогами ЄС і друзями Путіна, всупереч своїм неодноразовим словам. Тим самим він руйнує межу, яка є фундаментальною для цієї країни. Це роздоріжжя, на якому ми стоїмо", – сказав Габек у відео, опублікованому ввечері в соціальних мережах.

Він попередив, що прийняття правопопулістських позицій "зазвичай призводить до падіння консервативних партій". Так сталося в Австрії та Франції, сказав Габек. Він звернувся до голови ХДС: "Не робіть цього, пане Мерц".

Варто зазначити, що свіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.

Намагаючись перехопити ініціативу щодо політики притулку після того, як минулого тижня афганський шукач притулку був заарештований за смертельний напад з ножем на дітей, лідер опозиції Фрідріх Мерц пообіцяв закрити сухопутні кордони Німеччини для нелегальної міграції.

Канцлер Олаф Шольц вже звинуватив Мерца в порушенні табу на співпрацю з "АдН".