Немецкие "Зеленые" исключили участие в коалиции, если консерваторы будут сотрудничать с "АдГ"

Лидер "Зеленых" в немецком парламенте Катарина Дрёге призвала оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) изменить курс перед голосованием по требованиям о предоставлении убежища, чтобы сохранить возможность создания коалиции с "Зелеными" как теоретической опции после федеральных выборов.

Об этом она сказала в эфире программы Frühstart на телеканале NTV, передает "Европейская правда".

Дреге заявила, что ХДС не должен сотрудничать с ультраправой "Альтернативой для Германии" ("АдГ"), если потенциально хотел бы образовать коалицию с "Зелеными" после выборов.

"ХДС сейчас на ложном пути, и он должен повернуть назад", – сказала Дрёге.

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В среду ХДС хочет поставить на голосование два предложения по резолюциям, связанным с миграцией, которые не являются обязательными для выполнения правительством. Их принятие возможно благодаря голосам ультраправых.

СДПГ и "Зеленые" предупреждают, что требование не принимать всех мигрантов на внешних границах Германии противоречит Основному закону и праву ЕС, а также ставит под угрозу сплоченность Европейского Союза.

Ранее кандидат на пост канцлера от "Зеленых" Роберт Хабек срочно предупредил ХДС, что он не должен "заигрывать с "АдГ".

"Фридрих Мерц в настоящее время находится в процессе формирования большинства с "АдГ", с объявленными врагами ЕС и друзьями Путина, вопреки своим неоднократным словам. Тем самым он разрушает границу, которая является фундаментальной для этой страны. Это распутье, на котором мы стоим", – сказал Хабек в видео, опубликованном вечером в социальных сетях.

Он предупредил, что принятие правопопулистских позиций "обычно приводит к падению консервативных партий". Так произошло в Австрии и Франции, сказал Хабек. Он обратился к председателю ХДС: "Не делайте этого, господин Мерц".

Стоит отметить, что свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.

Пытаясь перехватить инициативу по политике убежища после того, как на прошлой неделе афганский искатель убежища был арестован за смертельное нападение с ножом на детей, лидер оппозиции Фридрих Мерц пообещал закрыть сухопутные границы Германии для нелегальной миграции.

Канцлер Олаф Шольц уже обвинил Мерца в нарушении табу на сотрудничество с "АдГ".