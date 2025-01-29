Шольц захищає право на притулок: це невід'ємна частина правової та ціннісної системи

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив у середу, 29 січня, що право на притулок – невід’ємна частина правової та ціннісної системи країни.

Про це він сказав під час свого звернення до парламенту, цитує Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

Шольц виступив перед тим, як опозиційний консервативний блок ХДС/ХСС мав представити два рішення, що закликають до посилення заходів безпеки і закриття сухопутних кордонів Німеччини для нелегальної міграції.

"Право на притулок є невід'ємною частиною нашої правової та ціннісної системи, і ми не повинні похитнути її", – заявив німецький канцлер.

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Він наголосив, що у Німеччині дефіцит виконання правових норм. На його думку – інцидентам у німецьких містах, які нещодавно сколихнули країну, як от у Ашаффенбурзі та Магдебурзі, можна було б запобігти.

23 лютого у Німеччині відбудуться дострокові вибори, і питання нелегальної міграції є одним із центральних у виборчій кампанії.

Воно повернулось на порядок денний після нападу з ножем у Баварії, який скоїв 28-річний чоловік з Афганістану, що проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров’ям.

Після цього лідер консервативного ХДС, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що хоче ввести фактичну заборону на в'їзд для нелегальних іммігрантів, якщо очолить уряд.