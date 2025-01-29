Шольц защищает право на убежище: это неотъемлемая часть правовой и ценностной системы

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в среду, 29 января, что право на убежище – неотъемлемая часть правовой и ценностной системы страны.

Об этом он сказал во время своего обращения к парламенту, цитирует Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

Шольц выступил перед тем, как оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС должен был представить два решения, призывающие к усилению мер безопасности и закрытию сухопутных границ Германии для нелегальной миграции.

"Право на убежище является неотъемлемой частью нашей правовой и ценностной системы, и мы не должны пошатнуть ее", – заявил немецкий канцлер.

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Он отметил, что в Германии дефицит правоохранителей. По его мнению, инциденты в немецких городах, которые недавно всколыхнули страну, как вот в Ашаффенбурге и Магдебурге, можно было бы предотвратить.

23 февраля в Германии состоятся досрочные выборы, и вопрос нелегальной миграции является одним из центральных в избирательной кампании.

Он вернулся на повестку дня после нападения с ножом в Баварии, которое совершил 28-летний мужчина из Афганистана, проживавший в приюте для беженцев и имевший проблемы с ментальным здоровьем.

После этого лидер консервативного ХДС, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что хочет ввести фактический запрет на въезд для нелегальных иммигрантов, если возглавит правительство.