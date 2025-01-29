Мерц розкритикував Шольца у питанні міграції: "Скільки ще людей має бути вбито?"

Лідер консервативного ХДС, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц закликав посилити заходи безпеки і закрити сухопутні кордони країни для нелегальної міграції та різко розкритикував чинного німецького канцлера Олафа Шольца за слабку міграційну політику.

Про це він сказав під час свого звернення до парламенту, цитує Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

Під час свого виступу у середу, 29 січня, Шольц наголосив, що право на притулок – невід’ємна частина правової та ціннісної системи країни. Тому, за його словами, не варто "хитати" систему.

Після цього виступав Мерц, який розкритикував Шольца та заявив, що "це не робота федерального канцлера – скаржитися на те, що правова ситуація є такою, якою вона є".

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"Що має відбутися в Німеччині? Скільки ще людей має бути вбито?" – риторично запитав він.

Мерц також розкритикував заяву канцлера щодо того, що наразі існує лише "невиконання правової норми".

"Ви серйозно вважаєте, що у нас є невиконання правової норми, а все інше в порядку? Спекуляції, які ви тут зробили, є зловмисними і ганебними", – заявив він.

Також кандидат у канцлери прокоментував звинувачення в тому, що він не виключав можливості створення випадкової більшості з партією "Альтернатива для Німеччини", частина якої класифікується як правоекстремістська.

"Правильне рішення не стає неправильним від того, що з ним погоджуються неправильні. Воно залишається правильним", – наголосив Мерц.

Зазначимо, 23 лютого у Німеччині відбудуться дострокові вибори, і питання нелегальної міграції є одним із центральних у виборчій кампанії.

Воно повернулось на порядок денний після нападу з ножем у Баварії, який скоїв 28-річний чоловік з Афганістану, що проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров’ям.

Після цього Мерц заявив, що хоче ввести фактичну заборону на в'їзд для нелегальних іммігрантів, якщо очолить уряд.

Також він пообіцяв внести на розгляд парламенту законопроєкт щодо відновлення прикордонного контролю, навіть якщо його доведеться ухвалювати за підтримки ультраправих.