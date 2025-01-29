Мерц раскритиковал Шольца в вопросе миграции: "Сколько еще людей должно быть убито?"

Лидер консервативного ХДС, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц призвал усилить меры безопасности и закрыть сухопутные границы страны для нелегальной миграции и резко раскритиковал действующего немецкого канцлера Олафа Шольца за слабую миграционную политику.

Об этом он сказал во время своего обращения к парламенту, цитирует Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

Во время своего выступления в среду, 29 января, Шольц отметил, что право на убежище – неотъемлемая часть правовой и ценностной системы страны. Поэтому, по его словам, не стоит "раскачивать" систему.

После этого выступал Мерц, который раскритиковал Шольца и заявил, что "это не работа федерального канцлера – жаловаться на то, что правовая ситуация такова, какова она есть".

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"Что должно произойти в Германии? Сколько еще людей должно быть убито?" – риторически спросил он.

Мерц также раскритиковал заявление канцлера о том, что сейчас существует только "невыполнение правовой нормы".

"Вы серьезно считаете, что у нас есть невыполнение правовой нормы, а все остальное в порядке? Спекуляции, которые вы здесь сделали, являются злонамеренными и позорными", – заявил он.

Также кандидат в канцлеры прокомментировал обвинения в том, что он не исключал возможности создания случайного большинства с партией "Альтернатива для Германии", часть которой классифицируется как правоэкстремистская.

"Правильное решение не становится неправильным от того, что с ним соглашаются неправильные. Оно остается правильным", – подчеркнул Мерц.

Отметим, 23 февраля в Германии состоятся досрочные выборы, и вопрос нелегальной миграции является одним из центральных в избирательной кампании.

Он вернулся на повестку дня после нападения с ножом в Баварии, которое совершил 28-летний мужчина из Афганистана, проживавший в приюте для беженцев и имевший проблемы с ментальным здоровьем.

После этого Мерц заявил, что хочет ввести фактический запрет на въезд для нелегальных иммигрантов, если возглавит правительство.

Также он пообещал внести на рассмотрение парламента законопроект о восстановлении пограничного контроля, даже если его придется принимать при поддержке ультраправых.