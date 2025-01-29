Прокуратура Польщі почала перевірку через "квартирний скандал" кандидата в президенти

Прокуратура Гданська ініціювала розслідування стосовно кандидата в президенти Кароля Навроцького через можливе неналежне використання ним службового житла під час керівництва місцевим музеєм у 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури від 29 січня, яке цитує "Європейська правда".

Речник прокуратури Гданська, прокурор Маріуш Душинський заявив, що після повідомлень у ЗМІ стосовно порушень, які міг скоїти Навроцький, "видали розпорядження про проведення розслідування".

Як випливає з коментаря Душинського, розслідування ведеться за статтею про перевищення повноважень державним службовцем з метою отримання матеріальної або особистої вигоди.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від одного до 10 років.

Розслідування стосується дій Навроцького на посаді керівника Музею Другої світової війни у Гданську у 2017-2021 роках.

Нещодавно Gazeta Wyborcza повідомила, що Навроцький тоді понад пів року користувався квартирою класу "люкс" у готельному комплексі музею, хоча жив усього за 5 кілометрів від нього, і не платив за своє проживання.

Коли кандидат у президенти Польщі заявив, що насправді користувався службовим житлом значно менше часу і нібито для робочих зустрічей, у музеї вийшли з фактичним спростуванням його слів.

Нагадаємо, раніше Кароль Навроцький відзначився заявами про те, що не бачить Україну "ні в ЄС, ні в НАТО", поки вона не розвʼяже з Польщею суперечливих питань історії.

Президент Володимир Зеленський у відповідь порадив Навроцькому тренуватись, бо в разі поразки України у війні йому доведеться взяти до рук зброю.