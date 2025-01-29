Прокуратура Польши начала проверку из-за "квартирного скандала" кандидата в президенты

Прокуратура Гданьска инициировала расследование в отношении кандидата в президенты Кароля Навроцкого из-за возможного ненадлежащего использования им служебного жилья во время руководства местным музеем в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры от 29 января, которое цитирует "Европейская правда".

Представитель прокуратуры Гданьска, прокурор Мариуш Душиньский заявил, что после сообщений в СМИ о нарушениях, которые мог совершить Навроцкий, "издали распоряжение о проведении расследования".

Как следует из комментария Душиньского, расследование ведется по статье о превышении полномочий государственным служащим с целью получения материальной или личной выгоды.

Реклама:

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного до 10 лет.

Расследование касается действий Навроцкого в должности руководителя Музея Второй мировой войны в Гданьске в 2017-2021 годах.

Недавно Gazeta Wyborcza сообщила, что Навроцкий тогда более полугода пользовался квартирой класса "люкс" в гостиничном комплексе музея, хотя жил всего в 5 километрах от него, и не платил за свое проживание.

Когда кандидат в президенты Польши заявил, что на самом деле пользовался служебным жильем значительно меньше времени и якобы для рабочих встреч, в музее вышли с фактическим опровержением его слов.

Напомним, ранее Кароль Навроцкий отметился заявлениями о том, что не видит Украину "ни в ЕС, ни в НАТО", пока она не решит с Польшей спорные вопросы истории.

Президент Владимир Зеленский в ответ посоветовал Навроцкому тренироваться, потому что в случае поражения Украины в войне ему придется взять в руки оружие.