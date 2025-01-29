Reuters: Еврокомиссия предлагает запретить продажу в Россию игровых консолей

Предложение Европейской комиссии относительно следующего, 16-го пакета санкций против Москвы предусматривает запрет на продажу игровых консолей и джойстиков в Россию.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект документа, пишет "Европейская правда".

Подготовленные Еврокомиссией предложения предусматривают ограничения на экспорт в Россию "контроллеров для видеоигр, игровых контроллеров, контроллеров авиасимуляторов, геймпадов, джойстиков и других устройств ввода для игровых консолей или развлекательных систем, как проводных, так и беспроводных".

Санкции, соответственно, коснутся продаж таких консолей, как Microsoft Xbox, Nintendo Switch и Sony Playstation.

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Накануне главный дипломат Евросоюза Кая Каллас объяснила, что россияне используют игровые контроллеры для пилотирования дронов.

Предложения Еврокомиссии должны получить единодушное одобрение всех 27 членов Евросоюза и могут быть изменены.

Ранее в СМИ попали детали, что 16-й пакет санкций будет направлен на российский алюминий, агропродукцию, "теневой флот" танкеров, сжиженный газ и банковскую сферу.

В то же время недавно стало известно, что Евросоюз не будет вносить полный запрет на закупку российского сжиженного природного газа в новый пакет санкций.