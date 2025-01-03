"Мы не русская тряпка": Тысячи людей протестовали против Фицо в Братиславе

Действия премьер-министра Словакии Роберта Фицо в сфере внешней политики вывели людей на протест в Братиславе в пятницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Несмотря на морозную погоду, около 4 тысяч человек пришли выразить свое недовольство пророссийской политикой премьер-министра Роберта Фицо.

"Словакия, берегись, оккупация началась", – таким был один из лозунгов организаторов акции протеста. "Фицо, езжай в Москву, дай Словакии покой", – было написано на одном из транспарантов.

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Протестующие получили от организаторов плакаты художника Рудольфа Сикоры. На одной стороне было написано "Измена", на другой лозунг: "Мы – Европа".

фото: aktuality

Протестующие размахивали флагами Европейского Союза и Словакии. Также звучал гимн ЕС, при этом организаторы подчеркивали, что "это наш гимн".

Художник Сикора отметил необходимость объединения усилий общественного сектора с оппозицией. "Я умоляю вас, оппозиционные политики, возьмите себя в руки", – подчеркнул он, добавив, что необходимо объединиться против зла.

"Мы не российская тряпка", – заявили выступающие на митинге к правительству Роберта Фицо, добавив, что тот хочет отдать Словакию России. "Мы не Россия", – скандировали организаторы и толпа.

Напомним, в Словакии в течение двух недель не было официальной информации о том, где находится премьер-министр Роберт Фицо после визита в Москву 22 декабря – наконец появились признаки, что он находится в люксовом отеле во Вьетнаме.

Его последнее видео, в котором он критиковал президента Украины Владимира Зеленского, было снято в номере роскошного отеля Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое.

Как известно, Роберт Фицо резко раскритиковал Украину за остановку транзита российского газа, а также написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны и угрожал прекратить поставки электроэнергии.