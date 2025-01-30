Премьер Италии: следствие против меня вредит государству

Итальянская премьер-министр Джорджа Мелони считает, что начатое против нее расследование из-за освобождения подозреваемого в военных преступлениях ливийского генерала может оттолкнуть иностранных инвесторов.

Об этом она сказала во время онлайн-обращения на бизнес-конференции в Милане, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Мелони, расследование из-за освобождения ливийского генерала Наджима Осема Альмассри, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд, "прежде всего, наносит ущерб государству".

Она сказала, что ситуация может отпугнуть инвесторов вроде норвежского фонда Norges, который, по ее словам, недавно увеличил свои активы в итальянских суверенных облигациях до более 8 миллиардов евро.

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"Прочитав эту новость, как вы думаете, этот норвежский инвестиционный фонд, который только что купил 8 миллиардов евро итальянских государственных облигаций, с большей вероятностью купит девять, семь или, возможно, ноль", – добавила премьер Италии.

Джорджи Мелони инкриминируют пособничество и подстрекательство к преступлению и нецелевое использование государственных средств в связи с освобождением и репатриацией высокопоставленного офицера ливийской полиции Альмасри.

Напомним, ливийского генерала задержали на основании ордера МУС 19 января после футбольного матча в Турине. Но через несколько дней апелляционный суд Рима постановил освободить Альмасри, которого отправили в Ливию на борту самолета итальянских спецслужб.

Согласно ордеру Международного уголовного суда, Альмасри обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в ливийской тюрьме Митига, начиная с 2015 года.

Итальянская оппозиция и правозащитные группы назвали такой шаг скандалом, в частности как для страны-соучредителя МУС.