Глава МИД Чехии: РФ использует своих дипломатов для актов саботажа в ЕС

Глава МИД Чехии Ян Липавский предупредил, что спецслужбы России используют российских дипломатов и их родственников для осуществления диверсионных актов в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk, он сказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Липавский говорил о беспрецедентной сети, которую представляют российские дипломаты и их семьи. В Шенгенской зоне их количество составляет не менее 2 тысяч человек. По его словам, такая ситуация абсолютно неприемлема.

"Количество дипломатов, членов их семей, военнослужащих и членов их семей сейчас составляет не менее 2 тысяч человек. Точное количество может быть еще больше, поскольку это только официально зарегистрированные лица", – отметил он.

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По словам министра, Чехия хочет выступить с инициативой по ограничению свободы передвижения в Шенгенской зоне. Цель заключается в том, что российские дипломаты, их сотрудники и все родственники должны будут обращаться за визой, если они хотят путешествовать из одной страны ЕС в другую.

Липавский хотел бы, чтобы эти ограничения вошли в 16-й пакет санкций против РФ.

"Мы должны защитить наше население от российского саботажа и не дать российским дипломатам нанести нам вред", – сказал Липавский.

Глава МИД Чехии также предостерегает от попадания в переговорную ловушку Путина, когда условия для переговоров навязывает российская сторона.

Ранее в СМИ попали детали, что 16-й пакет санкций будет направлен на российский алюминий, агропродукцию, "теневой флот" танкеров, сжиженный газ и банковскую сферу.

В то же время недавно стало известно, что Евросоюз не будет вносить полный запрет на закупку российского сжиженного природного газа в новый пакет санкций.