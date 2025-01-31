Президент Литвы не видит будущего у действующей коалиции из-за скандальной партии

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не видит будущего у правящей коалиции из-за присутствия в ее составе партии "Заря Немана", которую возглавляет скандальный депутат Ремигиюс Жемайтайтис.

Заявление Науседы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Литовский президент подчеркнул, что нынешний союз социал-демократов, демократов "Во имя Литвы" и "Зари Немана" переживает кризис.

"Если господин Жемайтайтис такими темпами продолжит дискредитировать не только себя, но и всю страну – причем уже и в глазах иностранных партнеров, и самой Украины, – я не вижу никаких перспектив для работы этой коалиции в будущем", – заявил Науседа.

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Он имел в виду тот факт, что Жемайтайтис в последнее время подвергся критике за свои высказывания, в частности, за пренебрежительные комментарии в адрес Украины.

Он выразил уверенность, что изменения в составе правительственной коалиции не за горами.

"Я думаю, что это вопрос ближайшего времени, когда изменения станут просто необходимыми, потому что все осознают, что другого выхода нет", – добавил литовский президент.

Как известно, в Литве в декабре начало работу новое коалиционное правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом, представителем социал-демократов, в которое вошла партия "Заря Немана".

Решение социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме, вызвало возмущение и среди других партий, и в литовском обществе.