Более трети поездов дальнего следования немецкой железной дороги опаздывают

Согласно данным, опубликованным немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn, проблемы с пунктуальностью поездов у него в прошлом году сохранялись.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Deutsche Welle.

В 2024 году 62,5% поездов дальнего следования Deutsche Bahn ICE и IC приезжали на станцию назначения в пределах 6 минут от запланированного времени прибытия.

Этот показатель несколько хуже, чем в 2023 году, когда 64% поездов дальнего следования прибывали вовремя.

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Deutsche Bahn перечислил ряд причин, почему пунктуальность на немецком железнодорожном транспорте продолжает снижаться с 2021 года.

Железнодорожный оператор заявил, что "устаревшая и перегруженная инфраструктура" привела к большому количеству сбоев, а большое количество строительных работ дестабилизировало графики.

DB также отметил, что в крупных транспортных узлах наблюдается рост трафика, что создает нагрузку на инфраструктуру.

Среди причин задержек также называли "напряженный рынок труда", который, по словам DB, затруднил удовлетворение потребностей в персонале.

DB заявил, что экстремальные погодные условия не помогли решить проблему: наводнение на юге Германии в июне 2024 года нанесло значительный ущерб инфраструктуре.

Компания заявила, что разработала "план действий по повышению пунктуальности", чтобы улучшить ситуацию.

Напомним, летом компания DB сообщила о чистом убытке в размере 1,2 миллиарда евро в первой половине 2024 года и объявила о сокращении тысяч рабочих мест.

Перед тем перевозчик заблаговременно признал, что не достигнет установленного на этот год целевого показателя своевременного прибытия поездов.