Более трети поездов дальнего следования немецкой железной дороги опаздывают
Согласно данным, опубликованным немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn, проблемы с пунктуальностью поездов у него в прошлом году сохранялись.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Deutsche Welle.
В 2024 году 62,5% поездов дальнего следования Deutsche Bahn ICE и IC приезжали на станцию назначения в пределах 6 минут от запланированного времени прибытия.
Этот показатель несколько хуже, чем в 2023 году, когда 64% поездов дальнего следования прибывали вовремя.
Deutsche Bahn перечислил ряд причин, почему пунктуальность на немецком железнодорожном транспорте продолжает снижаться с 2021 года.
Железнодорожный оператор заявил, что "устаревшая и перегруженная инфраструктура" привела к большому количеству сбоев, а большое количество строительных работ дестабилизировало графики.
DB также отметил, что в крупных транспортных узлах наблюдается рост трафика, что создает нагрузку на инфраструктуру.
Среди причин задержек также называли "напряженный рынок труда", который, по словам DB, затруднил удовлетворение потребностей в персонале.
DB заявил, что экстремальные погодные условия не помогли решить проблему: наводнение на юге Германии в июне 2024 года нанесло значительный ущерб инфраструктуре.
Компания заявила, что разработала "план действий по повышению пунктуальности", чтобы улучшить ситуацию.
Напомним, летом компания DB сообщила о чистом убытке в размере 1,2 миллиарда евро в первой половине 2024 года и объявила о сокращении тысяч рабочих мест.
Перед тем перевозчик заблаговременно признал, что не достигнет установленного на этот год целевого показателя своевременного прибытия поездов.