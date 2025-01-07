Сибига и Бербок скоординировали дальнейшие шаги в поддержку сирийского народа

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига пообщался со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок о дальнейших шагах в поддержку сирийского народа.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказал Сибига – во вторник, 7 января, он пообщался с Бербок по итогам их визитов в Сирию.

Во время разговора они скоординировали дальнейшие шаги в поддержку сирийского народа, в том числе в сфере продовольственной безопасности.

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"Во время нашего разговора с Барбок я поблагодарил ее за ее личные усилия и за подтверждение того, что Германия продолжает твердо поддерживать Украину", – добавил он.

Отметим, во время визита в Сирию Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро посетили печально известную тюрьму пыток Седная, в которой режим Башара Асада замучил до смерти много заключенных.

Как информировали, во время встречи с новой властью Сирии лидер повстанцев Ахмед аль-Шараа пожал руку главе МИД Франции, но не Германии – потому что она женщина.

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Бербок и Барро в ходе своего визита в Дамаск передадут послание новым властям Сирии от ЕС.