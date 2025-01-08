В итальянских Альпах нашли тело британского туриста, продолжаются поиски второго пропавшего

В среду, 8 января, спасатели нашли тело пропавшего британского туриста, похороненного под снегом в итальянских Альпах, и продолжают поиски его спутника.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на альпийскую спасательную службу, передает "Европейская правда".

Как передает агентство, итальянская альпийская спасательная служба сообщила, что получила сигнал об исчезновении мужчин 6 января, через пять дней после того, как они отправились в поход на хребет Адамелло вблизи Тренто на севере Италии.

Британские СМИ цитируют родственников и партнеров двух мужчин – 36-летнего Азиза Зириата и 35-летнего Сэма Гарриса. Они рассказали, что мужчины были опытными туристами, которые запланировали поход на Новый год, переходя от одной горной хижины к другой.

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Семьи сообщили, что в последний раз слышали о них 1 января. Родственники обратились к властям, когда мужчины не вылетели домой запланированным рейсом.

Агентство отмечает, что первые два дня поисков были осложнены снегопадами, туманом и лавинными предупреждениями, но в среду, 8 января, спасателям удалось поднять в воздух вертолет, а наземные экипажи добрались до последнего известного места пребывания мужчин.

Спасатели отметили, что руководствуясь записями телефонных разговоров путешественников, экипажи нашли рюкзаки и снаряжение мужчин, а также тело одного из них, похороненное под снегом.

Отмечается, что во вторник, 7 января, вертолет попытался совершить облет, но туман и плохая видимость заставили пилотов вернуться.

Кроме того, наземные экипажи пожарно-спасательной службы не смогли работать из-за высокого риска схода лавин.

Ранее сообщалось, что в румынской части гор Мармаросы нашли трех украинцев, которых спасатели сначала не могли найти.

В конце декабря итальянские спасатели сообщили об обнаружении тел двух альпинистов, пропавших за неделю до того на горном массиве Гран-Сассо в центральной части страны.