Литва разрешила офицерам сбивать дроны и аэростаты для борьбы с контрабандой

Правительство Литвы в среду, 8 января, разрешило офицерам использовать специальные боеприпасы и снаряды для уничтожения метеорологических аэростатов, беспилотников и других летающих объектов, которые иногда пересекают границу страны.

Об этом сообщил литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как отметил вещатель, отныне офицеры смогут использовать специальные боеприпасы и снаряды против беспилотных летательных аппаратов и автономно или дистанционно пилотируемых объектов.

Они будут иметь право использовать беспилотники, транспортные средства, роботов-саперов или другие устройства для применения специальных боеприпасов и снарядов.

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Вещатель отметил, что специальные боеприпасы и снаряды определяются как такие, которые выстреливаются из огнестрельного оружия или приводятся в движение специальными устройствами, состоят из одной или нескольких гранул или контейнеров, наполненных газом, краской или другими веществами, предназначенными для поражения цели.

Эта мера также применяется при принудительной остановке транспортного средства, когда существует непосредственная угроза жизни, здоровью или имуществу полицейского либо другого лица.

Журналисты отметили, что в ноябре 2024 года парламент страны внес изменения в закон, которые позволяют полицейским сбивать метеорологические шары, дроны и другие летающие объекты.

Министерство внутренних дел инициировало законодательные изменения в ответ на инциденты, связанные с приземлением метеозондов с контрабандой в аэропорту Вильнюса и на военных территориях.

Как отметил вещатель, с ночи вторника, 7 января, на утро среды, 8 января, пограничники Литвы перехватили девять метеозондов, которые перевозили сигареты из Беларуси.

Это были первые в 2025 году метеозонды с контрабандой, которые прибыли из Беларуси. Всего в прошлом году было зафиксировано 226 таких аэростатов, в том числе 56 в декабре, добавили журналисты.

В начале октября министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что внесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство, которые позволят пограничникам сбивать воздушные шары, незаконно пересекающие воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами.

Комментарий министра прозвучал после того, как на территорию Вильнюсского аэропорта упал воздушный шар, который, вероятно, прибыл из Беларуси с контрабандными сигаретами.

А в начале декабря пограничники Литвы перехватили в Швянчениском районе беспилотный самолет контрабандистов, который прибыл из Беларуси.