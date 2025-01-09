У Дрездені знешкодили бомбу часів Другої світової, евакуювали 10 тисяч жителів

У німецькому Дрездені знешкодили стару 250-кілограмову авіабомбу, внаслідок чого було евакуйовано 10 тисяч людей.

Про це повідомляє німецький мовник MDR, передає "Європейська правда".

Як проінформував мовник, бомбу успішно знешкодили 9 січня близько 13:00. Її знайшли під час знесення обваленого у вересні мосту Кароли.

Фото: MDR

Для убезпечення мешканців зранку близько 10 тисяч людей покинули зону в районі знайденої бомби.

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Низка офісів, дев'ять дитячих садків, 14 шкіл і чотири будинки для літніх людей, палац культури та центральна бібліотека в закритій зоні залишатимуться зачиненими впродовж усього дня.

Фото: MDR

Фото: MDR

Зазначимо, міст Кароли через Ельбу був настільки сильно пошкоджений під час обвалу у вересні, що його вирішили повністю знести і замінити новою конструкцією.

За даними міста, аварія була спричинена корозією внаслідок проникнення вологи на етапі будівництва в поєднанні з втомою так званих попередньо напружених сталей.

Нагадаємо, у французькому місті Ансі 24 листопада провели евакуацію близько чотирьох тисяч осіб через 230-кілограмову бомбу часів Другої світової війни.