У Дрездені знешкодили бомбу часів Другої світової, евакуювали 10 тисяч жителів
Новини — Четвер, 9 січня 2025, 16:30 —
У німецькому Дрездені знешкодили стару 250-кілограмову авіабомбу, внаслідок чого було евакуйовано 10 тисяч людей.
Про це повідомляє німецький мовник MDR, передає "Європейська правда".
Як проінформував мовник, бомбу успішно знешкодили 9 січня близько 13:00. Її знайшли під час знесення обваленого у вересні мосту Кароли.
Для убезпечення мешканців зранку близько 10 тисяч людей покинули зону в районі знайденої бомби.
Низка офісів, дев'ять дитячих садків, 14 шкіл і чотири будинки для літніх людей, палац культури та центральна бібліотека в закритій зоні залишатимуться зачиненими впродовж усього дня.
Зазначимо, міст Кароли через Ельбу був настільки сильно пошкоджений під час обвалу у вересні, що його вирішили повністю знести і замінити новою конструкцією.
За даними міста, аварія була спричинена корозією внаслідок проникнення вологи на етапі будівництва в поєднанні з втомою так званих попередньо напружених сталей.
Нагадаємо, у французькому місті Ансі 24 листопада провели евакуацію близько чотирьох тисяч осіб через 230-кілограмову бомбу часів Другої світової війни.