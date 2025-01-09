В Дрездене обезвредили бомбу времен Второй мировой, эвакуировали 10 тысяч жителей

В немецком Дрездене обезвредили старую 250-килограммовую авиабомбу, в результате чего были эвакуированы 10 тысяч человек.

Об этом сообщает немецкий вещатель MDR, передает "Европейская правда".

Как проинформировал вещатель, бомбу успешно обезвредили 9 января около 13:00. Ее нашли во время сноса обвалившегося в сентябре моста Каролы.

Фото: MDR

Для обеспечения безопасности жителей утром около 10 тысяч человек покинули зону в районе найденной бомбы.

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Ряд офисов, девять детских садов, 14 школ и четыре дома престарелых, дворец культуры и центральная библиотека в закрытой зоне будут оставаться закрытыми в течение всего дня.

Фото: MDR

Фото: MDR

Отметим, мост Каролы через Эльбу был настолько сильно поврежден во время обвала в сентябре, что его решили полностью снести и заменить новой конструкцией.

По данным города, авария была вызвана коррозией вследствие проникновения влаги на этапе строительства в сочетании с усталостью так называемых предварительно напряженных сталей.

Напомним, во французском городе Анси 24 ноября провели эвакуацию около четырех тысяч человек из-за 230-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.