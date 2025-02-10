СМИ: власти Словакии хотят отменить регистрацию оппозиционной партии

В Словакии партия власти якобы хочет распустить оппозиционную партию "Демократы", обвиняя ее лидера Ярослава Надя в якобы ответственности за покушение на премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Вице-спикер Национального совета от партии власти SMER-SD Тибор Гашпар призвал к роспуску партии "Демократы" во время дебатов с председателем другой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечкой на телеканале Markíza.

Он обвинил Шимечку в том, что тот не исключает послевыборного сотрудничества с Ярославом Надем и его партией "Демократы". "Форма политики, которую проводят демократы, должна привести к ликвидации этой политической партии", – сказал Гашпар.

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Он не уточнил, почему считает, что внепарламентская партия "Демократы", которая имеет поддержку избирателей чуть ниже избирательного порога, должна быть ликвидирована. Но Гашпар намекнул на это в одном предложении, которое предшествовало его призыву к роспуску политической силы.

"Именно демократы способствовали тому, что произошло покушение на Роберта Фицо, я в этом внутренне убежден и думаю, что будут доказательства этого", – сказал он в воскресенье.

Лидер демократов Ярослав Надь считает заявление Гашпара абсурдным, но не удивлен. Информация о том, что коалиция пытается связать его партию с покушением, уже дошла до него через полицию и Службу безопасности и информации. "На этот раз господин Гашпар не выдержал и заявил об этом публично", – сказал Надь изданию.

Роспуск партии в Словакии является достаточно сложным процессом, и в истории страны это происходило лишь один раз. В 2006 году Верховный суд постановил распустить ультраправую партию Марьяна Котлебы. По мнению суда, ее деятельность противоречила конституционным и правовым принципам.

Ходатайство о роспуске демократов должен был бы подать непосредственно генеральный прокурор Марош Жилинка.

Правящая коалиция обвиняет Надя не только из-за покушения на Роберта Фицо, но и якобы он совершил государственную измену, передав Украине старые истребители МиГ-29 в 2023 году.

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