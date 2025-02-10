Норвезька організація, що допомагає українцям, припинила підтримку через політику Трампа

Норвезька рада у справах біженців (NRC) – неурядова норвезька гуманітарна організація – заявила в понеділок, що повинна призупинити гуманітарну роботу в майже 20 країнах світу після того, як президент США Дональд Трамп заморозив американську допомогу по всьому світу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

За словами NRC, у 2024 році неурядова організація отримала трохи менше 20% свого фінансування від США – близько 150 мільйонів доларів, – і ці кошти допомогли близько 1,6 мільйону людей по всьому світу.

"За всю нашу 79-річну історію ми ніколи не стикалися з таким раптовим припиненням фінансування допомоги від жодної з наших численних країн-донорів", – йдеться в заяві NRC.

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В Україні, за словами NRC, організація була змушена зупинити запланований на лютий розподіл допомоги для 57 тисяч людей у громадах уздовж лінії фронту. Також організація була змушена звільнити персонал по всьому світу.

Минулого понеділка адміністрація Трампа заявила, що відправить у відпустку всіх працівників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і відкличе тисячі співробітників, які працюють за кордоном.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у середу, що адміністрація звернеться до USAID, щоб визначити програми, на які не поширюватимуться накази про зупинку фінансування.

NRC заявила, що не зможе скористатися тимчасовим винятками і продовжити надавати допомогу людям, якщо уряд США не відновить виплати її партнерам за роботу, виконану ще до призупинення іноземної допомоги.

"Наразі ми маємо невиконані платіжні вимоги до уряду США на мільйони доларів. Без негайного вирішення цієї проблеми наприкінці лютого ми можемо бути змушені зупинити фінансовані США гуманітарні програми, що рятують життя людей", – йдеться у повідомленні.

За даними агентства Reuters, замороження адміністрацією Дональда Трампа іноземного фінансування вплинуло на міжнародні зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

За даними ЗМІ, адміністрація президента Трампа планує скоротити кількість працівників USAID з більш ніж 10 тисяч до приблизно 290.