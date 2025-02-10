Норвежская организация, помогающая украинцам, прекратила поддержку из-за политики Трампа

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) – неправительственная норвежская гуманитарная организация – заявила в понедельник, что должна приостановить гуманитарную работу в почти 20 странах мира после того, как президент США Дональд Трамп заморозил американскую помощь по всему миру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

По словам NRC, в 2024 году неправительственная организация получила чуть менее 20% своего финансирования от США – около 150 миллионов долларов, – и эти средства помогли около 1,6 миллиона человек по всему миру.

"За всю нашу 79-летнюю историю мы никогда не сталкивались с таким внезапным прекращением финансирования помощи ни от одной из наших многочисленных стран-доноров", – говорится в заявлении NRC.

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В Украине, по словам NRC, организация была вынуждена остановить запланированное на февраль распределение помощи для 57 тысяч человек в общинах вдоль линии фронта. Также организация была вынуждена уволить персонал по всему миру.

В прошлый понедельник администрация Трампа заявила, что отправит в отпуск всех работников Агентства США по международному развитию (USAID) и отзовет тысячи сотрудников, работающих за рубежом.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в среду, что администрация обратится к USAID, чтобы определить программы, на которые не будут распространяться приказы об остановке финансирования.

NRC заявила, что не сможет воспользоваться временным исключениями и продолжить оказывать помощь людям, если правительство США не возобновит выплаты ее партнерам за работу, выполненную еще до приостановления иностранной помощи.

"Сейчас мы имеем невыполненные платежные требования к правительству США на миллионы долларов. Без немедленного решения этой проблемы в конце февраля мы можем быть вынуждены остановить финансируемые США гуманитарные программы, спасающие жизни людей", – говорится в сообщении.

По данным агентства Reuters, замораживание администрацией Дональда Трампа иностранного финансирования повлияло на международные усилия, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине.

По данным СМИ, администрация президента Трампа планирует сократить количество работников USAID с более чем 10 тысяч до примерно 290.