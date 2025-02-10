МКС почав перевірку щодо Італії через звільнення генерала, на якого видали ордер

Міжнародний кримінальний суд у понеділок, 10 лютого, офіційно звернувся до Італії з проханням пояснити, чому вона відпустила лівійського генерала Наджима Осема Альмасрі, на якого був виданий ордер на арешт.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Перевірка МКС стосується того, чи порушили дії Італії, яка відпустила Альмасрі попри ордер на арешт, Римський статут.

"Питання невиконання державою запиту суду про співпрацю щодо арешту і видання перебуває на розгляді компетентної палати", – зазначив прессекретар Суду Фаді Ель-Абдалла.

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Нагадаємо, скандал довкола лівійського генерала почав розгортатися в середині січня. Альмасрі затримали на підставі ордера МКС в Турині, куди він прилетів на футбольний матч.

Але через кілька днів апеляційний суд Рима постановив звільнити Альмасрі на підставі того, що під час затримання відбулись процедурні порушення. Його відправили до Лівії на борту літака італійських спецслужб.

Міністр юстиції Італії Карло Нордіо захистив рішення вивезти лівійського генерала додому, заявивши, що ордер МКС містив помилки і суперечності.

Водночас італійська опозиція і правозахисні групи назвали такий крок скандалом, зокрема як для країни-співзасновниці МКС. А премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та кілька посадовців її уряду потрапили під слідство.