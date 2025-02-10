МУС начал проверку в отношении Италии из-за освобождения генерала, на которого выдали ордер

Международный уголовный суд в понедельник, 10 февраля, официально обратился к Италии с просьбой объяснить, почему она отпустила ливийского генерала Наджима Осема Альмасри, на которого был выдан ордер на арест.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Проверка МУС касается того, нарушили ли действия Италии, которая отпустила Альмассри несмотря на ордер на арест, Римский статут.

"Вопрос невыполнения государством запроса суда о сотрудничестве по аресту и выдаче находится на рассмотрении компетентной палаты", – отметил пресс-секретарь Суда Фади Эль-Абдалла.

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Напомним, скандал вокруг ливийского генерала начал разворачиваться в середине января. Альмассри задержали на основании ордера МУС в Турине, куда он прилетел на футбольный матч.

Но через несколько дней апелляционный суд Рима постановил освободить Альмасри на основании того, что во время задержания произошли процедурные нарушения. Его отправили в Ливию на борту самолета итальянских спецслужб.

Министр юстиции Италии Карло Нордио защитил решение вывезти ливийского генерала домой, заявив, что ордер МУС содержал ошибки и противоречия.

В то же время итальянская оппозиция и правозащитные группы назвали такой шаг скандалом, в том числе как для страны-соучредителя МУС. А премьер Италии Джорджа Мелони и несколько чиновников ее правительства попали под следствие.