Румунія та Нідерланди об’єднали зусилля для розслідування викрадення артефактів

Судові та правоохоронні органи Румунії та Нідерландів створили спеціальну спільну слідчу групу (ССГ) для розслідування крадіжки румунських артефактів з музею Дренте в Ассені.

Про це повідомив Євроюст, пише "Європейська правда".

Зазначається, що ССГ була створена за активної підтримки Євроюсту, який надаватиме оперативну, логістичну та юридичну допомогу слідчим у цій справі.

Чотири експонати культурної спадщини Румунії, включно із золотим шолом "Коцофенешті", були викрадені з музею в Ассені на півночі Нідерландів в ранкові години суботи 25 січня.

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Зловмисники отримали доступ до приміщення музею Дренте, підірвавши двері, щоб вкрасти шолом та три стародавні золоті браслети, які були надані на виставку з Національного румунського музею. У Нідерландах було затримано трьох підозрюваних, які наразі перебувають під вартою.

Відтак на запит румунської влади Євроюст організував координаційну нараду у своєму приміщенні вже в перший тиждень після пограбування музею, щоб обговорити подальші дії щодо викрадення культурних цінностей та забезпечити співпрацю між залученими слідчими.

Нагадаємо, у Румунії у звʼязку з інцидентом створили урядову комісію для аналізу ситуації та покарали звільненням директора музею, який передав артефакти для тимчасового експонування у Нідерландах.