Румыния и Нидерланды объединили усилия для расследования похищения артефактов

Судебные и правоохранительные органы Румынии и Нидерландов создали специальную совместную следственную группу (ССГ) для расследования кражи румынских артефактов из музея Дренте в Ассене.

Об этом сообщил Евроюст, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что ССГ была создана при активной поддержке Евроюста, который будет оказывать оперативную, логистическую и юридическую помощь следователям по этому делу.

Четыре экспоната культурного наследия Румынии, включая золотой шлем "Коцофенешти", были похищены из музея в Ассене на севере Нидерландов в утренние часы субботы 25 января.

Реклама:

Злоумышленники получили доступ в помещение музея Дренте, взорвав дверь, чтобы украсть шлем и три древних золотых браслета, которые были предоставлены на выставку из Национального румынского музея. В Нидерландах были задержаны трое подозреваемых, которые сейчас находятся под стражей.

Поэтому по запросу румынских властей Евроюст организовал координационное совещание в своем помещении уже в первую неделю после ограбления музея, чтобы обсудить дальнейшие действия по похищению культурных ценностей и обеспечить сотрудничество между привлеченными следователями.

Напомним, в Румынии в связи с инцидентом создали правительственную комиссию для анализа ситуации и наказали увольнением директора музея, который передал артефакты для временного экспонирования в Нидерландах.