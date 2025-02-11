У Канаді назвали мита Трампа на сталь і алюміній "абсолютно необґрунтованими"

Міністр інновацій, науки і промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань назвав тарифи США на сталь і алюміній "абсолютно невиправданими" та попередив, що реакція країни на ці заходи буде "чіткою і виваженою".

Його слова цитує CNN, пише "Європейська правда".

Шампань, із посиланням на дані Міністерства торгівлі США, заявив, що Канада є найбільшим джерелом обох матеріалів для Сполучених Штатів.

"Канадська сталь і алюміній підтримують ключові галузі промисловості США – від оборони, суднобудування, енергетики до автомобілебудування", – сказав він.

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Шампань зазначив, що Канада проконсультується зі своїми міжнародними партнерами і вивчить деталі тарифів.

А Христя Фріланд, колишня міністерка фінансів Канади, яка балотується на посаду прем'єр-міністра замість Джастіна Трюдо, назвала тарифи "незаконними і невиправданими".

"З огляду на те, що Дональд Трамп вирішив ввести тарифи проти нашої сталеливарної та алюмінієвої промисловості та робітників, ми повинні зробити те, що ми зробили при першій його спробі: відповісти долар за долар", – заявила вона.

Фріланд також закликала до переговорів з іншими постраждалими країнами, щоб дати відсіч Трампу.

У понеділок, 10 лютого, Трамп підписав указ про введення 25-відсоткових тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

Зауважимо, ще до офіційного оголошення Європейська комісія назвала таке рішення Трампа "незаконним і контрпродуктивним".

А французький президент Емманюель Макрон переконаний, що запровадження американських мит на товари з Європейського Союзу може нашкодити американській економіці, викликавши зростання інфляції.

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