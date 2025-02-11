В Канаде назвали пошлины Трампа на сталь и алюминий "абсолютно необоснованными"

Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань назвал тарифы США на сталь и алюминий "абсолютно неоправданными" и предупредил, что реакция страны на эти меры будет "четкой и взвешенной".

Его слова цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Шампань, со ссылкой на данные Министерства торговли США, заявил, что Канада является крупнейшим источником обоих материалов для Соединенных Штатов.

"Канадская сталь и алюминий поддерживают ключевые отрасли промышленности США – от обороны, судостроения, энергетики до автомобилестроения", – сказал он.

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Шампань отметил, что Канада проконсультируется со своими международными партнерами и изучит детали тарифов.

А Христя Фриланд, бывший министр финансов Канады, которая баллотируется на пост премьер-министра вместо Джастина Трюдо, назвала тарифы "незаконными и неоправданными".

"Учитывая то, что Дональд Трамп решил ввести тарифы против нашей сталелитейной и алюминиевой промышленности и рабочих, мы должны сделать то, что мы сделали при первой его попытке: ответить доллар за доллар", – заявила она.

Фриланд также призвала к переговорам с другими пострадавшими странами, чтобы дать отпор Трампу.

В понедельник, 10 февраля, Трамп подписал указ о введении 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия.

Заметим, еще до официального объявления Европейская комиссия назвала такое решение Трампа "незаконным и контрпродуктивным".

А французский президент Эмманюэль Макрон убежден, что введение американских пошлин на товары из Европейского Союза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.

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