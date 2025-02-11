В Канаде назвали пошлины Трампа на сталь и алюминий "абсолютно необоснованными"
Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань назвал тарифы США на сталь и алюминий "абсолютно неоправданными" и предупредил, что реакция страны на эти меры будет "четкой и взвешенной".
Его слова цитирует CNN, пишет "Европейская правда".
Шампань, со ссылкой на данные Министерства торговли США, заявил, что Канада является крупнейшим источником обоих материалов для Соединенных Штатов.
"Канадская сталь и алюминий поддерживают ключевые отрасли промышленности США – от обороны, судостроения, энергетики до автомобилестроения", – сказал он.
Шампань отметил, что Канада проконсультируется со своими международными партнерами и изучит детали тарифов.
А Христя Фриланд, бывший министр финансов Канады, которая баллотируется на пост премьер-министра вместо Джастина Трюдо, назвала тарифы "незаконными и неоправданными".
"Учитывая то, что Дональд Трамп решил ввести тарифы против нашей сталелитейной и алюминиевой промышленности и рабочих, мы должны сделать то, что мы сделали при первой его попытке: ответить доллар за доллар", – заявила она.
Фриланд также призвала к переговорам с другими пострадавшими странами, чтобы дать отпор Трампу.
В понедельник, 10 февраля, Трамп подписал указ о введении 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия.
Заметим, еще до официального объявления Европейская комиссия назвала такое решение Трампа "незаконным и контрпродуктивным".
А французский президент Эмманюэль Макрон убежден, что введение американских пошлин на товары из Европейского Союза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.
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