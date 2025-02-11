В Швеции задержали подозреваемого в подготовке теракта

Шведская полиция сообщила во вторник, 11 февраля, что задержала человека в районе Стокгольма по подозрению в подготовке террористических преступлений по делу о насильственном исламистском экстремизме.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей, передает "Европейская правда".

По данным полиции, этот человек подозревается в подготовке к террористическому преступлению, участии в террористической организации при отягчающих обстоятельствах, подготовке к покушению на убийство и подготовке к нарушению законодательства об использовании взрывчатых веществ.

Правоохранители отметили – расследование не связано с любыми предыдущими делами.

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Поэтому во вторник, 11 февраля, утром, полиция провела операцию в столичном регионе и арест прошел спокойно.

Напомним, 5 февраля в учебном заведении в Эребру произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек включая нападающего и многие получили ранения.

По данным СМИ, стрельбу совершил 35-летний Рикард Андерссон – бывший ученик школы, который жил в этом районе и в течение последних десяти лет был безработным. Он имел разрешение на несколько винтовок, которые нашли на месте стрельбы.

Полиция пока не установила идеологических мотивов в его действиях.

После этого в правительстве Швеции инициировали ужесточение законодательства в отношении огнестрельного оружия.