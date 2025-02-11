Середня зарплата у Польщі зросла на понад 12%

Середня заробітна плата у Польщі за останній квартал 2024 року зросла на 12,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомило польське Центральне статистичне управління, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Cередня заробітна плата до вирахування податків в четвертому кварталі 2024 року склала 8477 злотих, тобто понад 87 тисяч гривень. Це на понад 12,4% більше, ніж у минулому році.

Статистичне управління відзначило, що в порівнянні з попереднім кварталом середня зарплата зросла на 3,9%.

Реклама:

Тим часом, мер Варшави і кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський оголосив, що хоче посилити вимоги програми допомоги дітям для українців.

Його ідею підтримав прем’єр-міністр Дональд Туск.

У той же час у Сеймі Польщі виступили проти обмеження соцдопомоги для українців, якщо їхні батьки не працюють і не платять податки в країні.