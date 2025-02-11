Средняя зарплата в Польше выросла более чем на 12%

Средняя заработная плата в Польше за последний квартал 2024 года выросла на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщило польское Центральное статистическое управление, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Средняя заработная плата до вычета налогов в четвертом квартале 2024 года составила 8477 злотых, то есть более 87 тысяч гривен. Это более чем на 12,4% больше, чем в прошлом году.

Статистическое управление отметило, что по сравнению с предыдущим кварталом средняя зарплата выросла на 3,9%.

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Тем временем, мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский объявил, что хочет ужесточить требования программы помощи детям для украинцев.

Его идею поддержал премьер-министр Дональд Туск.

В то же время в Сейме Польши выступили против ограничения соцпомощи для украинцев, если их родители не работают и не платят налоги в стране.